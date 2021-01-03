الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود

أعلن الديوان الملكي اليوم الأحد، وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال الديوان الملكي، إنه سيصلى على الأمير خالد، يوم غد الاثنين الموافق 20 / 5 / 1442هـ.

وفيما يلي بيان الديوان الملكي

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 20 / 5 / 1442هـ.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.