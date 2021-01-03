5437 عبارة و419 جسرا بـ 17 مدينة

بلغ إجمالي العبارات في الطرق المسفلتة بالأمانات والبلديات التابعة لها 5437 عبارة بـ 17 مدينة، فيما بلغ إجمالي الجسور 419 جسرا خلال 1440- 1441. وأوضح تقرير لوزارة الشؤون البلدية والقروية أن عدد العبارات في الطرق الرئيسية لدى أمانة العاصمة المقدسة بلغ 103، و32 جسرا، بينما بلغ عدد الأنفاق 58 نفقا، وكباري المشاة 20، أما في الطرق الفرعية فبلغ عدد العبارات 49 عبارة وجسرا، أما أمانة منطقة المدينة المنورة فبلغ عدد العبارات في الطرق الرئيسية فيها 384 عبارة والجسور 18، والأنفاق 2، بينما بلغ عدد كباري المشاة 19، وسجل عدد العبارات في الطرق الفرعية 60، وكباري المشاة 2. العبارات والجسور بعدد من المناطق الرياض 561 عبارة 71 جسرا الشرقية 30 عبارة 16 جسرا عسير 854 عبارة 79 جسرا



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