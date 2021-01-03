استمرار خلل الوقود بشرورة

أدى استمرار أزمة أعطال السيارات التي تسبب فيها بنزين 91 في شرورة إلى تزاحم شديد في محطات الوقود والاستعانة بالجهات الأمنية لتنظيم عمليات التعبئة، ووصلت عدة صهاريج قادمة من أبها تحمل بنزين 95 لتغطية النقص الحاصل فيها، بعد أن تسبب 91 في أعطال ملحوظة وزيادة زيت المكائن بالسيارات.

وتدخل فرع وزارة التجارة بالمحافظة ووقف على جميع محطات المحافظة، وسحب عينات وأرسلها إلى مختبر هيئة المواصفات والمقاييس بالرياض.

وقال أحد المتضررين ويدعى مفرج الصيعري، إنه لاحظ زيادة في زيت محرك السيارة بعد تعبئة بنزين 91، ثم قدم بلاغا إلى فرع وزارة التجارة الذين طلبوا إحضار تقرير من وكيل السيارة المتعمد، وذكر خالد الكربي أنه حول بنزين سيارته إلى بنزين 95 رغم ارتفاع سعره إلا أنه لم يجد حلا غير ذلك بعد تعطل سيارته.