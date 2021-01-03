وتدخل فرع وزارة التجارة بالمحافظة ووقف على جميع محطات المحافظة، وسحب عينات وأرسلها إلى مختبر هيئة المواصفات والمقاييس بالرياض.
وقال أحد المتضررين ويدعى مفرج الصيعري، إنه لاحظ زيادة في زيت محرك السيارة بعد تعبئة بنزين 91، ثم قدم بلاغا إلى فرع وزارة التجارة الذين طلبوا إحضار تقرير من وكيل السيارة المتعمد، وذكر خالد الكربي أنه حول بنزين سيارته إلى بنزين 95 رغم ارتفاع سعره إلا أنه لم يجد حلا غير ذلك بعد تعطل سيارته.
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار خلل الوقود بشرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.