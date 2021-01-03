10 أسئلة تطرح على الأشخاص قبل التطعيم

وفيما يلي الأسئلة التي ينبغي على الشخص الإجابة عنها، وكذلك يوجد توضيح حول الآثار المحتملة بعد تلقي اللقاح:

حرصت وزارة الصحة منذ بداية جائحة كورونا على التحقق من سلامة كافة الإجراءات التي تقدمها للإنسان في مواجهة فيروس كورونا، والآن ومع وجود اللقاح وحتى بعد التأكد من مأمونيته فإن الوزارة وضعت قائمة بالأسئلة التي يجيب عنها الشخص بعد وصوله لمقر أخذ لقاحات كورونا وقبل تلقي اللقاح،

هل تعرضت لأي حساسية شديدة أدت إلى تدخل طبي؟

هل حصلت على أي تطعيم خلال الـ 14 يوما الماضية؟

هل لديك أعراض مشابهة للبرد أو زكام أو حرارة؟

هل أنتِ حامل أو تخططين للحمل خلال ثلاثة الأشهر القادمة؟

هل عمرك أقل من 16 عاما؟

هل لديك حساسية من اللقاحات؟

هل أصبت بفيروس كورونا خلال أربعة الأسابيع الماضية؟

هل تمت لك عملية نقل أو زراعة أعضاء؟

هل تتناول أدوية تقلل المناعة؟

هل تتناول أدوية مسيلة للدم؟ وإذا كانت الإجابة بنعم كم كانت النتيجة؟

كما يتم قياس درجة الحرارة قبل التطعيم وكذلك يتم توضيح الآثار الجانبية المحتملة من الأكثر إلى الأقل شيوعا على النحو التالي:

الأكثر شيوعا

ألم/ تورم/ احمرار مكان الحقن

الأقل شيوعا

ارتفاع درجة الحرارة- ألم وإرهاق في الجسم – تقيؤ وإسهال

النادرة الحدوث

الحساسية المفرطة