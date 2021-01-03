هل تعرضت لأي حساسية شديدة أدت إلى تدخل طبي؟
هل حصلت على أي تطعيم خلال الـ 14 يوما الماضية؟
هل لديك أعراض مشابهة للبرد أو زكام أو حرارة؟
هل أنتِ حامل أو تخططين للحمل خلال ثلاثة الأشهر القادمة؟
هل عمرك أقل من 16 عاما؟
هل لديك حساسية من اللقاحات؟
هل أصبت بفيروس كورونا خلال أربعة الأسابيع الماضية؟
هل تمت لك عملية نقل أو زراعة أعضاء؟
هل تتناول أدوية تقلل المناعة؟
هل تتناول أدوية مسيلة للدم؟ وإذا كانت الإجابة بنعم كم كانت النتيجة؟
كما يتم قياس درجة الحرارة قبل التطعيم وكذلك يتم توضيح الآثار الجانبية المحتملة من الأكثر إلى الأقل شيوعا على النحو التالي:
الأكثر شيوعا
ألم/ تورم/ احمرار مكان الحقن
الأقل شيوعا
ارتفاع درجة الحرارة- ألم وإرهاق في الجسم – تقيؤ وإسهال
النادرة الحدوث
الحساسية المفرطة
كانت هذه تفاصيل خبر 10 أسئلة تطرح على الأشخاص قبل التطعيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.