5 جهات لضبط التأشيرات الموسمية والمؤقتة

تعتزم الجهات المعنية تشكيل لجان رقابية خلال موسم الحج من وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والداخلية والمالية والخارجية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لرصد ما يقع من مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية.

استطلاع آراء

جاء ذلك في مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرة العمل المؤقت والموسمي، التي أعدتها وزارة الموارد البشرية، وطرحتها قبل أيام لاستطلاع آراء العموم، حيث نصت اللائحة أيضا على أن تشكيل لجان نظر دائمة بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برئاسة الوزارة وعضوية ممثل من كل من وزارة الداخلية (الإدارة العامة لشؤون الحج والعمرة، وأمانة لجنة الحج العليا)، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، للنظر في المخالفات المتعلقة بتأشيرة العمل الموسمي، والتوصية بإيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة «الثامنة عشرة» من اللائحة بحق مخالفي التأشيرات الموسمية، وتعتمد توصياتها بقرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويتم إيداع قيمة المخالفات في حساب جار لوزارة المالية، بوصفها إيرادات لمصلحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة المختصة.

مواجهة التكاليف

تضمن مشروع اللائحة أن يقدم طالب تأشيرة العمل الموسمي تأمينا إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مقداره 2000 ريال عن كل عامل، لمواجهة تكاليف إعادته إلى بلده، ويسترجع هذا التأمين إذا زودت وزارة المواردالبشرية والتنمية الاجتماعية بما يثبت مغادرة العامل خلال المدة المحددة أو إلغاء التأشيرة، بالإضافة إلى أنه يجوز تحويل تأشيرة العمل المؤقت إلى تأشيرة عمل دائم وفقا للضوابط التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ولفتت اللائحة إلى أن تأشيرة العمل الموسمي هي التأشيرة التي تصدر لدخول المملكة لمدة محددة وعمل محدد خاص بموسمي الحج والعمرة خلال شهر رمضان «وغير مصرح لحاملها بالحج».

مخالفات اللائحة

تنسق وزارة الداخلية (الإدارة العامة لشئون الحج والعمرة) مع الجهات ذات العلاقة عند معالجة ما يرد إليها فيما يتعلق بتأشيرات العمل الموسمي، منعا للازدواجية.

وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تشكيل لجان، للتحقيق في مخالفات اللائحة التي تضبطها اللجان الرقابية خلال موسم الحج في جميع منافذ الدخول والمشاعر المقدسة، أو المخالفات التي تحيلها إليها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الأخرى.

وتلتزم الجهة المستفيدة، من خلال مقاول المشروع أو الشركة أو المؤسسة المعتمدة، بتوفير التأمين الطبي على جميع العمالة الموسمية خلال فترة وجودهم، وتأمين سكنهم واستقبالهم وتنقلاتهم وإعاشتهم، وصرف جميع حقوقهم المالية، ومتابعة عملهم إلى حين مغادرتهم.

تأشيرات العمل المؤقت

تأشيرة تصدر لدخول المملكة لمرة واحدة أو عدة مرات، ولعمل محدد

تكون صلاحية الاستفادة من تأشيرة العمل المؤقت خلال سنة من تاريخ صدورها

يجوز تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم وفقا للضوابط

لا يجوز بقاء حامل تأشيرة العمل المؤقت في المملكة لمدة تزيد على 6 أشهر حدا أقصى في السنة الواحدة ما لم يتم تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم

تلغي الموارد البشرية تأشيرات العمل المؤقت غير المستخدمة إلكترونيا بعد انتهاء صلاحيتها، أو عند طلب صاحب التأشيرة ذلك