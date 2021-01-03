تناول الأكل في المطاعم المزدحمة ينقل العدوى

الحديث ينقل العدوى
أوضح الأزرقي «يكفي أن يتحدث الشخص لطلب القهوة أو الطعام لانتقال العدوى، والمسافة بينكما أقل من مترين».
الممشى والأماكن المكتظة
أكد الأزرقي في بعض الأحيان في الممشى مثلا، قد يدور حوار بينك وبين أحدهم-، أو أن الشخص الذي لا يرتدي الكمامة قد يقوم بالحديث في هاتفه، ويصادف مرور شخص بجانبه، وبمسافة قريبة منه، هنا يوجد احتمال بأنه ينقل العدوى له. وأشار إلى أن الأكل والشرب، ينبغي أن يكون في أماكن غير مكتظة بالناس، وأن تكون المسافة بين الأشخاص مترين فما فوق.
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