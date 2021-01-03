102 يتيمًا يحلقون في فضاء الإنترنت

انطلقت فعاليات المخيم العلمي الرابع للأيتام الذي تنظمه عن بعد جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويشارك به 102 يتيمًا من الطلاب والطالبات المميزين في الصف الثالث ثانوي ينتمون إلى 23 جمعية من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة من مختلف المناطق. ويهدف المخيم، الذي يستمر لمدة 8 أيام، إلى توسيع مدارك المشاركين في المجالات التقنية الحديثة من خلال انضمام الطلاب والطالبات إلى أحد المسارات التقنية وهي علوم البيانات والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتي يقدمها أساتذة متخصصين في هذه المجالات، بما يخدم توجهات المملكة ورؤية 2030 في الاستثمار في تعليم أبناء دوت الخليج وتمكينهم من مهارات القرن الواحد والعشرين وتدريبهم وإعداد قادة متميزين يشاركون بشكل فاعل في خدمة وطنهم. كما يتضمن المخيم مجموعة من المسارات الإثرائية تهدف إلى صقل المهارات الشخصية للمشاركين وتشمل الفلك والفضاء والوعي المالي وتغيير العادات وإعداد القادة بالإضافة إلى دورة في برنامج الـ «إكسل».

وقال مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية عبدالله الخالدي إن المخيم هذا العام يتم تنظيمه عن بعد، نظرًا للقيود التي فرضتها الجائحة والتي حدّت من التواصل الاجتماعي، لذلك حرصت الجمعية على عمل الترتيبات اللازمة لإنجاح المخيم عن بعد، حيث تم التعاقد مع إحدى أفضل المنصات التعليمية الإلكترونية، كما تم منح أجهزة لوحية وشرائح بيانات إلكترونية وإرسالها للمشاركين.