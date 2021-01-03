صيانة المساجد تتصدر البلاغات



استقبلت إدارة خدمات المستفيدين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال عام 2020، ما مجموعة 49733 اتصالا وبلاغا إلكترونيا، وشملت البلاغات خدمات المساجد وصيانتها «20863» بلاغاً، وبلاغات بخصوص احترازات جائحة كورونا بالمساجد، بلغت «10073»، وبخصوص مكبرات الصوت «5396» بلاغا، وبشؤون المتبرعين «801» بلاغ، وبخدمات منسوبي المساجد «5283» بلاغاً، وبطلبات تعيين منسوبي المساجد «4441» استفساراً، وبشؤون الدعوة وتحفيظ القرآن الكريم «852»، وبخدمات الوزارة الأخرى «2024» بلاغاً واستفساراً.

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