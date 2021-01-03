نجم تتولى إدارة منظومة منافذ للتأمين على المركبات الأجنبية

أوضحت شركة نجم لخدمات التأمين عن إطلاق مشروع إدارة منظومة «منافذ» والمختصة ببيع وثائق التأمين للمركبات الأجنبية الداخلة والعابرة لأراضي للمملكة العربية السعودية ، وذلك عبر المنافذ البرية والبحرية، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجهات البنك المركزي السعودي «ساما» في تحسين جودة وكفاءة الخدمات التأمينية المقدمة، وتعزيزاً لدور القطاع في تحقيق عوائد اقتصادية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وهذا ما أكدّته استراتيجية نجم التي أطلقتها منتصف عام 2020م، والتي تهدف إلى دعم قطاع التأمين لتحقيق عدد من المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال مواكبة التحوّل الرقمي لتطوير قدرات القطاع التشغيلية والاستيعابية، والتي يمثل تولي وتطوير نجم لإدارة منظومة «منافذ» أحد أبرز إنجازاتها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين الدكتور محمد السليمان أن الشركة تحرص على تعزيز الأداء التشغيلي لقطاع التأمين على المركبات في المملكة ورفع جهوزيته، وبدعمٍ وتوجيه من البنك المركزي السعودي، وبالتعاون مع لجنة التأمين التنفيذية والشركات العاملة في مجال تأمين المركبات.

وفي هذا الإطار، عملت نجم على إنشاء بنية تحتية رقمية متطوّرة بهدف تقديم خدمات تأمينية متكاملة، وبما يحقق الاستفادة من التقنيات المتطورة لربط البيانات بينها وبين شركات التأمين في منظومة «منافذ» بكفاءة، وسرعة، وموثوقية. وأكدّ السليمان أن منظومة «منافذ» تمثل قيمة مضافة لخدمات التأمين على المركبات في المملكة، مما يرتقي بالخدمات التأمينية والمنتجات الإلكترونية المخصصة لهذا القطاع، عبر توفير خدمات ذكية متقدمة في مجال التأمين، والتي ستنعكس جميعها إيجاباً على تجربة العميل.

وستتولى نجم من خلال منظومة «منافذ» دور الوكيل في بيع وتسويق وثائق التأمين الإلزامية للمركبات الأجنبية الداخلة والعابرة لأراضي المملكة العربية السعودية، من خلال المنافذ البرية والبحرية، وذلك بالإنابة عن شركات تأمين المركبات المشتركة في منظومة «منافذ» وفق آلية التوزيع الإلكتروني التتابعي المطوّرة من شركة نجم، إضافة إلى مباشرتها الحوادث المرورية التي تتعرض لها المركبات الأجنبية داخل الأراضي السعودية. واستكمالاً للنجاحات السابقة في إدارة منظومة «منافذ» فإن نجم وتحقيقاً لاستراتيجيتها وعبر أتمتة المشروع تمثل إنجازاً نوعياً جديداً، خصوصاً أن الحفاظ على استمرارية ونجاح مثل هذه المشاريع تتطلب بنية رقمية ذات قدرات عالية قادرة على تأمين خدمات العملاء بطريقة مؤتمتة سريعة وذات جودة عالية.

وتؤكد نجم استمرارها في تعزيز الأتمتة على مختلف الأصعدة، التي قد تجاوزت 95% من خدماتها، وحرصها على استدامة تحديث بنيتها الرقمية بما يواكب أحدث تقنيات العصر. يذكر أن التأمين الإلزامي على المركبات الأجنبية بدأ تطبيقه عبر جميع المنافذ الحدودية للمملكة منذ عام 2002م، امتثالاً للأمر السامي رقم 222 والصادر بتاريخ 1422/8/13هـ، الموافق 2001/10/29، وقد بدأت نجم إدارة هذه المنظومة اعتبارا من 1 يناير 2021.