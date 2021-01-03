

الجزائر 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2020 م واس

سجلت الجزائر 249 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2772 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 197 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 67808 حالةً.

// انتهى //

22:36ت م

0145



الجزائر 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2020 م واسسجلت الجزائر 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 100408 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2772 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 197 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 67808 حالةً.// انتهى //22:36ت م0145

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تسجل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.