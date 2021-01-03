السعودية اليوم / هولندا تسجل 47 وفاة و 7438 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أمستردام 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واس

سجلت هولندا 47 حالة وفاة و 7438 إصابة جديدة بفيروس

وأشار المعهد الوطني للصحة العامة بهولندا في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 11581 حالة وفاة و 821408 إصابات بالفيروس التاجي.

// انتهى //

22:34ت م

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أمستردام 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واسسجلت هولندا 47 حالة وفاة و 7438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار المعهد الوطني للصحة العامة بهولندا في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 11581 حالة وفاة و 821408 إصابات بالفيروس التاجي.// انتهى //22:34ت م0144

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