السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ 81 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان إلى اليوم أنها سجلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 506 حالات.

// انتهى //

22:25ت م

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لوكسمبورغ 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 46919 حالةً.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان إلى اليوم أنها سجلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 506 حالات.// انتهى //22:25ت م0141

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