السعودية اليوم / اليونان تسجل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واس

سجلت اليونان 390 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة اليونانية في بيان اليوم أنه سُجِّل 36 حالة وفاة بالفيروس ليبلغ عدد إجمالي الوفيات 4957 حالةً.

// انتهى //

22:22ت م

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أثينا 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واسسجلت اليونان 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 140099 حالةً.وأشارت منظمة الصحة العامة اليونانية في بيان اليوم أنه سُجِّل 36 حالة وفاة بالفيروس ليبلغ عدد إجمالي الوفيات 4957 حالةً.// انتهى //22:22ت م0140

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