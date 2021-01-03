السعودية اليوم / بلدية رفحاء تجري صيانة لعدد من المسطحات



رفحاء 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

رفعت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال عام 2020م، 150,000 طن من النفايات والمخلفات الصلبة وأنقاض المباني مجهولة المصدر.

وأوضحت البلدية أن قسم الزراعة قام بصيانة 916,082 متراً مربعاً من المسطحات الخضراء، وتعشيب وصيانة جزر وسطية بمساحة 33,000 متر مربع، وزراعة 5,550 شتلة متنوعة، وتقليم وتشكيل 7,216 شجرة، وصيانة 152 من ألعاب الأطفال في الحدائق والساحات، وصيانة شبكات وخطوط ري في 1,329 موقعاً.

وبينت البلدية أنه في مجال أعمال تأهيل وصيانة الشوارع والأرصفة نفذت 6,525 متراً طولياً من "البلدورات" والأرصفة الزراعية، وتركيب 8,838 متراً مربعاً من "الأنترلوك"، و8,283 متراً مربعاً من البلاط، وتركيب 140 لوحة إرشادية، وسفلتة 4,322 متراً مربعاً بسمك 7 سم، ودهان أرضيات بمساحة 11,188 متراً طولياً، وتركيب 9,000 عينا من عيون القطط في الشوارع، وصب 13,000 متر مربع من الخرسانة، و700 متر طولي من الإسفلت للمطبات الاصطناعية.

// انتهى //

20:40ت م

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