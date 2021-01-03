السعودية | الشلعان وكيلاً للشؤون المدرسية بوزارة التعليم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 10:03 مساءً, 3 يناير 2021 م ‏⁧‫الدمام- المناطق أصدر وزير التعليم‬⁩ الدكتور حمد ال الشيخ قراراً بتكليف د.ناصر بن عبدالعزيز الشلعان وكيلاً للوزارة للشؤون المدرسية، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة، كما قدم شكره للوكيل السابق د.أمين نعمان على جهوده المتميزة خلال فترة عمله.

‏وكان د.الشلعان يشغل منصب المدير العام لإدارة تعليم المنطقة الشرقية.

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