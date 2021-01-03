شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «الإسلامية» يشدد على استمرار الإجراءات الاحترازية بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل

أصدر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ تعميماً لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة يتضمن التأكيد على الأئمة والخطباء والمؤذنين باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد للتصدي لفيروس كورونا كما وجه وزير الشؤون الإسلامية، بتكثيف الجولات الرقابية.

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