مقتل شخص في إطلاق نار بكنيسة بتكساس الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل إعلام أمريكية،الأحد، مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بكنيسة في ولاية تكساس.

وقال جريج أبوت حاكم ولاية تكساس إن شخصا قتل وأصيب عدد آخر في إطلاق نار عند كنيسة في تكساس وتم احتجاز مشتبه به.



وعبر أبوت، في بيان عن مواساته لعائلات القتيل والمصابين في الحادث عند كنيسة ستارفيل.

وأضاف أن الولاية ستعمل على ضمان تحقيق العدالة.

ولا يتوافر حتى الآن سوى قليل من التفاصيل.

وعرضت محطة (كيه.إل.تي.في) التلفزيونية في شرق تكساس صورا لسيارات الشرطة خارج الكنيسة.

والأحد الماضي، فتح مسلح النار داخل صالة بولينج في مدينة روكفورد بولاية إلينوي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.



وقال دان أوشيا قائد شرطة روكفورد، خلال مؤتمر صحفي حينها، إن "شخصًا اعتقل بعد إطلاق النار يعتقد أنه على صلة بالحادث".

ولم يكشف أوشيا مزيدا من المعلومات حول الشخص المعني أو الضحايا، لكنه أكد أن عملية الاعتقال تمت دون مقاومة وأن الشرطة لم تطلق النار.

وبحسب صحيفة "روكفورد ريجستر ستار"، فإن عام 2020 كان الأكثر دموية في المدينة بالنسبة لجرائم القتل، وفقًا لسجلات تعود حتى عام 1965.

وقُتل 35 شخصًا في المدينة هذا العام، محطما الرقم القياسي السابق البالغ 31 شخصا عام 1996.