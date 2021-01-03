الإمارات تدين هجوم النيجر: يتنافى مع الأديان والإنسانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت دولة الإمارات، الأحد، بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت قريتين في النيجر قرب المنطقة الحدودية مع مالي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية.

كما أعربت الإمارات عن رفضها الدائم لجميع أشكال العنف، والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.



كما أعربت عن "خالص تعازيها ومواساتها" لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.

وارتفعت حصيلة هجمات إرهابية متزامنة على قريتين في النيجر قرب المنطقة الحدودية مع مالي إلى 100 قتيل.



وقال ألمو حسن مسؤول المنطقة، التي تقع فيها القريتان، إنه: "عدنا للتو من مكان الهجمات. وصل عدد القتلى في تشوما بانغو إلى 70 وفي زاروماداري إلى 30".

وأضاف أن إرهابيين وصلوا مستقلين نحو مئة دراجة نارية، في ما قد يكون أسوأ مجزرة بحق المدنيين في النيجر الذي تستهدفه مجموعات إرهابية.

وكان وزير الداخلية النيجري ألكاش ألهادا، قد قال إن "الهجوم استهدف قرى تشومبانجو وزارومداري بالقرب من حدود مالي".

وأوضحت مصادر أمنية، أن "نحو 49 قرويا قتلوا وأصيب 17 شخصا في قرية تشومبانجو".

وشهد هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا هجمات نفذها إرهابيون على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش.



وقُتل المئات في هجمات وقعت العام الماضي بالقرب من الحدود الغربية مع مالي وبوركينا فاسو والحدود الجنوبية مع نيجيريا.

وتشهد النيجر، التي تعد إحدى دول منطقة الساحل الأفريقي المضطربة، هجمات متزايدة في ظل سعي الجماعات الإرهابية للسيطرة على المنطقة.

ويأتي الهجوم في الوقت الذي تجري فيه عملية فرز أصوات الناخبين في انتخابات السابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتظهر النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها، السبت، تقدم الحزب النيجري من أجل الديمقراطية والاشتراكية الحاكم في سباق الحصول على مقاعد المجلس التشريعي (البرلمان).