مبادرات استراتيجية لمراكز أحياء مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة اجتماع جمعية مراكز الأحياء في المنطقة، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، كما ترأس عبر الاتصال المرئي اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لأعضاء الجمعية العمومية. وناقش الاجتماع البرامج والأنشطة والمراكز الجديدة المزمع تنفيذها في جدة والطائف خلال الفترة المقبلة. ‏كما تخلل الاجتماع اعتماد مبادرات‏ الخطة الاستراتيجية لجمعية مراكز الأحياء. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة. ‏كما تخلل الاجتماع اعتماد مبادرات‏ الخطة الاستراتيجية لجمعية مراكز الأحياء. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة. إلى ذلك استقبل أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المعين حديثا المهندس أحمد العارضي. وهنأ الأمير خالد الفيصل المهندس العارضي بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق في مهام عمله، مقدما شكره للرئيس التنفيذي السابق للهيئة المهندس أيمن منسي. فيما عبر الرئيس التنفيذي للهيئة عن شكره لأمير المنطقة، مؤكدا أن توجيهاته ومتابعته ستكون الدافع الأكبر بعد عون الله لتحقيق الآمال والتطلعات. أبرز مبادرات مراكز الأحياء: سواعد الأحياء

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