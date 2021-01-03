«الشؤون الإسلامية» تستقبل 49,733 بلاغا خلال عام

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وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عنها، أن فريق إدارة خدمات المستفيدين حرص على متابعة ومعالجة البلاغات بالتنسيق مع الجهات المختصة لديها في إطار اختصاص كل منها، وشملت هذه البلاغات والاستفسارات عددا من الخدمات التي تقدمها الوزارة.البلاغات شملت:
20,863 بلاغا حول خدمات المساجد وصيانتها
10,073 بلاغا بخصوص احترازات جائحة كورونا بالمساجد
5,396 بلاغا بخصوص مكبرات الصوت
801 بلاغ بشؤون المتبرعين
5,283 بلاغا بخدمات منسوبي المساجد
4,441 استفسارا بطلبات تعيين منسوبي المساجد
852 بلاغا بشؤون الدعوة وتحفيظ القرآن الكريم
2,024 بلاغا واستفسارا بخدمات الوزارة الأخرى
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