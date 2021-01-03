«الشؤون الإسلامية» تستقبل 49,733 بلاغا خلال عام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت إدارة خدمات المستفيدين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال العام الماضي 2020، نحو 49,733 اتصالا وبلاغا الكترونيا، منها 44,918 اتصالا عن طريق الرقم الموحد (1933)، و4815 بلاغا الكترونيا عن طريق خدمة التواصل مع المستفيدين في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات لبيوت الله ومرتاديها، وتحقيق رسالة وأهداف الوزارة العامة، تحقيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة. وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عنها، أن فريق إدارة خدمات المستفيدين حرص على متابعة ومعالجة البلاغات بالتنسيق مع الجهات المختصة لديها في إطار اختصاص كل منها، وشملت هذه البلاغات والاستفسارات عددا من الخدمات التي تقدمها الوزارة. البلاغات شملت: 20,863 بلاغا حول خدمات المساجد وصيانتها 10,073 بلاغا بخصوص احترازات جائحة كورونا بالمساجد 5,396 بلاغا بخصوص مكبرات الصوت 801 بلاغ بشؤون المتبرعين 5,283 بلاغا بخدمات منسوبي المساجد 4,441 استفسارا بطلبات تعيين منسوبي المساجد 852 بلاغا بشؤون الدعوة وتحفيظ القرآن الكريم 2,024 بلاغا واستفسارا بخدمات الوزارة الأخرى

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