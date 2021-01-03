شكرا لقرائتكم خبر موظفو «السعودية للكهرباء» يتبرعون بـ5.4 ملايين ريال لـ50 جمعية خيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبرع موظفو الشركة السعودية للكهرباء، بـ 5,498,893 ريالا، منذ بداية 2020 وحتى نهاية ديسمبر الماضي، لدعم برامج ومشاريع الجمعيات الخيرية المختلفة.

وأفادت الشركة بأن هذه الخطوة تأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمجتمعية.

وأوضحت أن عدد الجمعيات الخيرية، التي استفادت من استقطاعات وتبرعات موظفي الشركة، بلغ نحو 50 جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أنها تهدف من خلال التبرعات إلى الارتقاء بفئات المجتمع المختلفة، وتعزيز الوعي لدى أبنائه.

ويعد برنامج تبرع الموظفين للجمعيات الخيرية في «السعودية للكهرباء»، أحد برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة، لإتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية والتعاون من أجل النهوض بتلك الجمعيات، ومساعدتها على أداء دورها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها، من خلال تبرع الموظف بجزء من راتبه آليا، عبر نظام الرواتب الالكتروني الخاص بالشركة «ساب»، بعد الاطلاع على أنشطة وبرامج وأهداف الجمعيات.

يذكر أن قيمة التبرعات التي جرى استقطاعها من رواتب موظفي «السعودية للكهرباء»، من عام 2017 إلى نهاية عام 2020، لحسابات الجمعيات الخيرية والمتخصصة، تجاوزت 18 مليون ريال.

الجمعيات المستفيدة من التبرعات تراتبيا: