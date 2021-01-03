شكرا لقرائتكم خبر 150 بابا بالمسجد الحرام تصان على مدار الساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطبق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلى معايير السلامة على جميع أبواب المسجد الحرام، والتي يتجاوز عددها 150 بابا، تبدأ بعمليات الغسل والتعقيم والتلميع والصيانة اليومية، والتأكد من سلامتها.

وأكد مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد الجعي، أن إدارته تشرف على صيانة أبواب المسجد الحرام وفق خطة عمل موضوعة يجري العمل من خلالها على رفع كفاءة العمل وتطوير الأداء، وتجهيز فريق إشرافي ميداني لرصد الملاحظات ومعالجتها، وعمل توصيات لمنع تكرارها، وصيانة جميع الأبواب باستمرار للتأكد من عدم وجود أي مشاكل عند فتحها وإغلاقها.

ولفت إلى أن آلية الإشراف على الأعمال يقف عليها فريق مختص للتأكد من تنفيذها وفق المعايير المتبعة التي تحددها الإدارة.

ونوه الجعيد إلى أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري، وتنفذها وفقا لتطلعات القيادة الرشيدة.

كيف تصان أبواب الحرم؟