جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي ترتقي بالاحترافية

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وأوضحت الهيئة أن الأهداف الرئيسة للجائزة تتمثل في رفع مستوى الاحترافية في تقديم المواد الإعلامية، ضمن آلية تشمل اعتماد فائزين اثنين من كل مجال، ولجنة مختصة للتقييم، ويمكن للراغبين في المشاركة إرسال أعمالهم وإبداعاتهم عبر البريد الالكتروني المخصص، وسيكون 10 أبريل المقبل آخر موعد لقبول المشاركات، على أن يعلن عن الفائزين في حساب الهيئة السعودية للسياحة على (تويتر) 16 مايو المقبل.ووضعت لجنة الجائزة عددا من المعايير المهنية للجائزة منها: تضمين الرسائل الإعلامية الخاصة بالموسم من خلال الأعمال الإعلامية المقدمة، إبراز الجهد الاستقصائي المعلوماتي، إظهار جماليات الوجهات والتجارب السياحية.
يذكر أن هيئة السياحة أعلنت عن إطلاق موسم (جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي) تحت شعار (الشتاء حولك)، وذلك خلال الفترة من 10 ديسمبر 2020 وحتى نهاية مارس 2021، في 17 وجهة سياحية ، ويحتوي على 300 تجربة وباقة سياحية تقدمها 200 منشأة عاملة في القطاع السياحي.
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