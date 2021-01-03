10 ملايين جلسة قضائية بالمحاكم خلال 5 سنوات

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وأوضح التقرير أن محاكم التنفيذ استقبلت خلال الفترة ذاتها ما يزيد عن 3 ملايين طلب تنفيذ، جرى التعامل مع 99% منها الكترونيا دون الحاجة لاستخدام الورق أو حضور المستفيدين.وبين أن الأثر المتحقق خلال الأعوام الماضية تمثل في التحول إلى القضاء المؤسسي، وتطوير النظر الموضوعي القضائي، واكتمال منظومة القضاء المتخصص، وتحقيق المزيد من العدالة والضمانات القضائية عبر تفعيل العديد من الإجراءات.
ونوه إلى الإصلاحات العدلية المتعددة لتذليل أي عقبات قد تواجه المرأة وتمكينها، والمساهمة في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها، والمساهمة في إصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح والقواعد.
وتضمن التقرير التحول الرقمي للعديد من الإجراءات القضائية، وتطوير
الأدوات الرقابية ووسائل المتابعة والشفافية، وتفعيل منظومة خدمات السجناء، والتحول الرقمي الكامل لقضاء التنفيذ وتطوير أدواته، والتحول الرقمي الكامل للتوثيق، بالإضافة إلى تعزيز الأمن العقاري، وتفعيل منظومة المصالحة، وتطوير الكوادر البشرية، والعناية بالمستفيدين والسعي لتحقيق رضاهم، ورصد تقدم المملكة في مؤشرات البنك الدولي المتعلقة بالأعمال العدلية.
أبرز التطورات في 5 سنوات:
- إنشاء المحاكم التجارية
- إنشاء المحاكم العمالية
- اكتمال منظومة القضاء المتخصص
- العناية بالتسبيب القضائي
- تفعيل المرافعة أمام محاكم الاستئناف
- تفعيل النقض أمام المحكمة العليا
- لا إدانة بالشبهة
- إطلاق التقاضي الالكتروني
- تدشين مركز تدقيق الدعاوى
- إطلاق التحول الرقمي للتنفيذ
- تفعيل الرقابة القضائية الالكترونية
- توثيق الجلسات بالصوت والصورة
- عقود الإيجار سندات تنفيذية
- إلغاء إيقاف الخدمات
- ضوابط للحد من مخالفات نشاط التمويل
- إطلاق مبادرة شمل
- تدشين منصة نافذ
- إطلاق منصة المزاد الالكتروني
- إطلاق الوكالة الالكترونية
- إشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ
- تدشين الإسناد المركزي للتنفيذ
- كتابات العدل المتنقلة
- إلغاء الاختصاص لتوثيق العقارات
- إقرار نظام التوثيق الجديد
- إطلاق خدمة الإفراغ الالكتروني
- العقد الالكتروني للزواج
- التوثيق عبر السفارات
- إطلاق منصة تراضي
- تدشين الإسناد المركزي للتوثيق
- إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق
- مبادرة رقمنة الثروة العقارية
- محاضر الصلح سندات تنفيذية
- تفعيل منظومة المصالحة
- اعتماد قواعد المصالحة
- الربط الالكتروني مع 55 جهة
- إطلاق بوابة ناجز
- إنشاء مرصد المؤشرات والتقارير العدلية الدولية
- إطلاق صندوق النفقة
- توظيف المرأة كاتبة عدل
- تدشين مركز التدريب العدلي
- تدشين مركز ناجز لخدمات الأعمال
- تدشين مركز العمليات العدلي
- تدشين مركز التواصل الموحد 1950
- تدشين منصة قيم
- إطلاق برنامج تأهيل المحامين
- إطلاق مبادرة إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافية العدلية
10ملايين جلسة قضائية منعقدة
3 ملايين حكم صادر
70 ألف مستخدم لبوابة ناجز يوميا
تريليون ريال مبالغ طلبات التنفيذ المالية
44مليون متصفح لبوابة الوزارة
3ملايين طلب تنفيذ
7ملايين عملية توثيق للعقارات
11مليون وكالة صادرة منها
4ملايين وكالة الكترونية
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