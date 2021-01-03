البلادي يحتفي بزفافه في الشرائع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء احتفل الشاب ظافر صادق البلادي بزفافه على ابنة هاشم عمر الشنبري، وذلك بإحدى قاعات الأفراح في الشرائع بمكة المكرمة.

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