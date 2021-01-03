349 جولة رقابية على أسواق الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول 349 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية في الدمام، أسفرت عن ضبط 5 مخالفات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كوفيد 19»، و3 مخالفات تكدس في الأسواق.

كما عملت الأمانة على غسل وتعقيم وتطهير 721 موقعا باستخدام 130,653 لترا من المعقمات والمطهرات، إضافة إلى رفع 7522 طنا من النفايات، وإزالة 4372 م3 من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9388 فردا من الكوادر البشرية المخصصة للنظافة.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية ومتابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، بهدف تصحيح الممارسات الخاطئة، مهيبة بتعاون المواطنين والمقيمين والإبلاغ عن أي مخالفات بالتواصل مع مركز البلاغات 940.