349 جولة رقابية على أسواق الشرقية

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كما عملت الأمانة على غسل وتعقيم وتطهير 721 موقعا باستخدام 130,653 لترا من المعقمات والمطهرات، إضافة إلى رفع 7522 طنا من النفايات، وإزالة 4372 م3 من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9388 فردا من الكوادر البشرية المخصصة للنظافة.وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية ومتابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، بهدف تصحيح الممارسات الخاطئة، مهيبة بتعاون المواطنين والمقيمين والإبلاغ عن أي مخالفات بالتواصل مع مركز البلاغات 940.
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