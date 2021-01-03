الدفاع المدني يحدد 8 اشتراطات للسلامة أثناء التخييم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت المديرية العامة للدفاع المدني عددا من الشروط اللازمة أثناء التخييم الذي يتزامن مع فصل الشتاء، وذلك لتفادي المخاطر وتجنب وقوع الحوادث. وأوضحت المديرية أنه يجب توزيع طفايات الحريق في جميع الخيام بما يتناسب مع مساحة كل خيمة، وإخبار الأهل بالوجهة التي سيقصدها المتنزه وبالموقع الذي سيتم التخييم به قبل الخروج للرحلة، والابتعاد عن بطون الأودية، والتخييم في الأماكن المرتفعة فور الوصول إلى الموقع، والحرص على التهوية الجيدة للمواقع التي تحوي مواقد الحطب أو الفحم لتجنب الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون القاتل، والتأكد من إطفاء النار بعد الانتهاء من استخدامها، والتأكد من المنطقة المحيطة للمخيم بعدم وجود آبار مكشوفة ومهملة، وعند وجودها الإبلاغ عن مواقعها فورا لاتخاذ الإجراء المناسب حيالها. وأهابت المديرية العامة باتباع إرشادات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي. وأهابت المديرية العامة باتباع إرشادات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي. شروط يجب توفرها أثناء التخييم توزيع طفايات الحريق في جميع الخيام بما يتناسب مع مساحة كل خيمة.

الابتعاد عن بطون الأودية.

التخييم في الأماكن المرتفعة فور الوصول إلى الموقع.

الحرص على سلامة التمديدات الكهربائية عند تجهيز المخيم.

تركيب قواطع كهربائية تلقائية مع توزيع الأحمال عليها.

تخصيص قاطع لكل جهاز يستهلك الطاقة الكهربائية.

أن تكون المصابيح بعيدة عن الأقمشة والمواد المكونة للخيام.

الحفاظ على مساحة خالية بين الحشائش والمواد القابلة للاشتعال بمسافة لا تقل عن 3 أمتار.

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