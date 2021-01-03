شكرا لقرائتكم خبر إتاحة استقبال شكاوى العمالة المنزلية الكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الشكاوى حول قطاع العمالة المنزلية الكترونيا، وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنصة مساند، حيث سيتمكن أصحاب الأعمال ممن لديهم عقود توسط لاستقدام العمالة المنزلية، من رفع الشكاوى عن طريق المنصة الكترونيا.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تمت أتمتتها بشكل كامل من خلال تقليل الخطوات وعدم الحاجة لزيارة الفروع أو قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، حيث جرى تقليص مدة الحل، لتبدأ بالتقديم الكترونيا من قبل صاحب العمل ومن ثم إحالة الشكوى لمقدم الخدمة لحل الشكوى بشكل ودي، وفي حال عدم التوصل لأي حل يتم تصعيدها، ومن ثم تتم دراسة الشكوى والبت فيها بشكل نهائي من قبل الوزارة بصورة تضمن حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، مؤكدة أن جميع هذه الخطوات تتم الكترونيا عبر بوابة مساند الالكترونية من خلال الرابط المخصص.

وأكدت الوزارة سعيها إلى تحسين وتطوير الخدمات للراغبين في استقدام العمالة المنزلية، من خلال مراجعة السياسات السابقة والعمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتسريع الحصول على الخدمة المطلوبة في مدة زمنية قصيرة، لافتة إلى أن المنصة الالكترونية لـ»مساند» تواصل تقديم الحلول والخدمات الكترونيا عبر الربط المباشر مع مكاتب وشركات الاستقدام، بهدف إتاحة الخيارات أمام العملاء بشكل أكبر.