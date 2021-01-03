شكرا لقرائتكم خبر للمرة الأولى منذ 9 أشهر.. إصابات كورونا دون الـ100 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمرة الأولى منذ 9 أشهر.. انخفضت إصابات كورونا في المملكة دون الـ100، إذ سجلت وزارة الصحة أمس 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 180 حالة، و7 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات 363.061، من بينها 2372 حالة نشطة، منها 358 حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن نسبة التعافي من الفيروس ارتفعت إلى 97.62%، مشددة على أهمية التقيد بارتداء الكمامة و التباعد الاجتماعي والتسجيل للحصول على اللقاح من أجل القضاء على الفيروس. ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز (تأكد) التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.