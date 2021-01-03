شكرا لقرائتكم خبر عودة مشروطة للرحلات الجوية الدولية والدخول عبر المنافذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت حكومة المملكة انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية وفق ضوابط محددة.

وأفاد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقا للبيانين الصادرين في 5/ 5/ 1442هـ الموافق 20/ 12/ 2020 م، وفي 12/ 5/ 1442 هـ الموافق

27/ 12/ 2020 م، بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن ما جرى اتخاذه من إجراءات.

فقد قررت حكومة المملكة انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من الفيروس في عدد من الدول، فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية التي بدأ العمل بها لمدة أسبوع من تاريخ 5 / 5/ 1442 هـ الموافق

20/ 12/ 2020 م، وتم تمديدها أسبوعا آخر ينتهي في 19/ 5/ 1442 هـ الموافق 3/ 1/ 2021 م، وأن يكون ذلك اعتبارا من الـ11 صباح الأحد 19/ 5/ 1442 هـ الموافق 3/ 1/ 2021 م.

شروط يجب مراعاتها:

1- أن يكون الدخول إلى المملكة فيما يخص غير المواطنين القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من الفيروس (B. 1, 1, 7)، مشروطا بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن 14 يوما خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور (B. 1, 1, 7) قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلوه من الإصابة بـ (كوفيد-19).

2- حجر المواطنين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التي ينتشر فيها كورونا المتحور (B. 1, 1, 7)، وفقا لما أشير إليه في الفقرة (1) أعلاه، في منازلهم تحت المراقبة مدة 14 يوما، مع إجراء فحصين بتقنية (PCR)، الأول بعد الوصول بما لا يزيد عن 48 ساعة، والثاني قبل انتهاء الحجر في اليوم الـ13.

أما فيما يتعلق بالدول التي سجلت فيها حالات من سلالة (B. 1, 1, 7) يحجر القادمون منها في منازلهم تحت المراقبة لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص بتقنية (PCR)، قبل انتهاء مدة الحجر في اليوم السادس.

وفيما يتعلق ببقية الدول فيتم العمل بالإجراءات المتبعة حاليا؛ وهي الحجر المنزلي لمدة 7 أيام، أو الحجر المنزلي لمدة (3) أيام، مع إجراء فحص مخبري بتقنية (PCR).