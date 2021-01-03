شكرا لمتابعة خبر عن صدمة من العيار الثقيل للمقيمين بشأن تأشيرة الخروج والعودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت منصة " أبشر "، أنه لا يتم التجديد تلقائيًا لتأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة، مضيفة:" على صاحب العمل تمديد التأشيرة من خلال المنصة ".

وأشارت منصة " أبشر " إلى خطوات استخراج بطاقة الهوية الوطنية، وتشمل أولًا يتم الدخول لحساب المنصة ثم اختيار " خدمات أفراد الأسرة ـ خدمات التعريف بفرد الأسرة "، ثم رفع صورة شخصية بالفرد المراد التعريف به، ليتم حجز موعد للفرد المراد الإصدار له.

وأبانت المنصة، أنه يتم إسقاط العامل من الحاسب بعد مرور شهرين من انتهاء تأشيرة الخروج والعودة تلقائيًا، وفي حال عدم إسقاطه، حيث يتم رفع طلب من خلال " أبشر ".

وحول تجديد جواز السفر، ذكرت المنصة، أنه يتم سداد الرسوم من خلال حسابك البنكي " المدفوعات الحكومية ".