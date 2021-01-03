شكرا لمتابعة خبر عن المرور يوضح طريقة تغيير زمرة الدم على رخصة القيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشار المرور إلى طريقة تغيير زمرة الدم على رخصة القيادة الشخصية حال تم تدوينها بطريق الخطأ.

وأوضح المرور، أنه يجب أولًا مراجعة قسم المرور بمدرسة القيادة بعد حجز الموعد والتقدم بطلب تغيير الزمرة.

وكان أحد الأشخاص ذكر أنه أجرى تحليل دم مؤخرًا واكتشف أنه مختلف عما هو مدون في رخصة القيادة طالبًا الاستعلام عن الخطوات.

ويذكر أن المرور، أكد أنه لا يمكن نقل ملكية مركبة دون إجراء الفحص الدوري، قائلًا من شروط نقل ملكية المركبة، سريان الاستمارة والفحص الدوري.