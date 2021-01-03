شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قانوني يوضح عقوبة عمليات الابتزاز التي تحدث بين الزوجين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

شرح المستشار القانوني، محمد الوهيبي، مفهوم الابتزاز الذي يعاقب عليه القانون بين الزوجين.

وقال " الوهيبي " خلال حواره عبر برنامج " سيدتي ":" الابتزاز هو الإجبار على فعل معين أو الامتناع عنه في مقابل التهديد بنشر معلومة أو الحرمان من شئ معين ".

ولفت " الوهيبي ":" معظم حالات الابتزاز بين الزوجين في الغالب تكون في الانفصال مثلا الزوج يهدد الزوجة بالتنازل عن حضانة الأطفال من أجل الطلاق أو الزوجة تطلب من الزوج التنازل عن حضانة الأطفال مقابل التنازل عن النفقة ".

وأوضح " الوهيبي " أن غالبية عقوبات الابتزاز بين الزوجين عبارة عن عقوبات تعزيرية إلا إذا دخل فيها الجانب الخاص بالجرائم المعلوماتية، مشيرا:" عقوبة الجرائم المعلوماتية تصل إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال ".