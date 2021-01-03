شكرا لمتابعة خبر عن خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أزاح المرور، الستار عن خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة في المملكة.

وجاءت الخطوات الكاملة لاستخراج بدل الفاقد، كالآتي: الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان بقسم المرور، سداد الرسوم والمخالفات، مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة، التقدم بالطلب.

وكانت إدارة المرور شدَّدت الأسبوع الماضي، على ضرورة سداد المخالفات المرورية، قبل البدء في أي إجراءات تتعلق بالمركبات، وهذا يدخل في الإجراءات النظامية، التي دشنتها الإدارة في الفترة الأخيرة.