شكرا لمتابعة خبر عن موعد وصول حالات كورونا في المملكة إلى صفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح أستاذ التخدير والعناية المركزة المساعد في جامعة الملك سعود الطبية، الدكتور ناصر توفيق، أن عدد حالات كورونا في المملكة سيصل إلى صفر بين 4 إلى 6 أسابيع.

وشدد " توفيق "، خلال مداخلة هاتفية مع قناة " الإخبارية "، على ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي وعدم لمس الفم والمحافظة على لبس الجلافظات وفي حالة وجود مشاكل صحية المحافظة على الوجود بالمنزل لكي نصل للصفرية ونستمر لشهر كامل بها.

وأبان " توفيق "، أن أخذ اللقاح يمنع ظهور حالات جديدة ولكن لا يمنع الفيروس.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الأحد، عن تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 180 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 354,443 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 7 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6246 حالة وفاة.