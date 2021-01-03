شكرا لمتابعة خبر عن وزير الثقافة عن الاكتشافات الأثرية بالمملكة: تؤكد عظمة الإنسان على مر السنين (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، إن الاكتشافات الأثرية بالمملكة تعكس حضور الفنون وتؤكد عظمة الإنسان في هذه الأرض على مر السنين.

وقام وزير الثقافة مقطع فيديو لعدد من المواقع الأثرية بمنطقة حائل، يظهر وجود تشكيلات فنية بمثلثات ودوائر وزخارف مختلفة.

وأوضح المقطع موقع "المثلثات الحجرية" الأثري، و"المذيلات"، وموقع نقوش "راطا والمنجور" والذي تظهر فيه رسومات على الصخور لأشكال حيوانات، ونقوش وخطوط مختلفة.