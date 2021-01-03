شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الإجراءات المتبعة عند الاشتباه في إصابة أحد الأشخاص القادمين من الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أشار مدير قطاع الرعاية الصحية بمحافظة الخبر، علي آل طراد، إلى الإجراءات المتبعة عند الاشتباه في إصابة أحد الأشخاص القادمين من الخارج بفيروس كورونا

وقال " آل طراد " خلال لقائه بقناة السعودية، إنه في حال تم الاشتباه بإحدى الحالات القادمة من الخارج، يتم التواصل مع مركز القيادة والتحكم بالمنطقة، ثم الحصول على التوصيات حسب الحالة من الطبيب.

ولفت إلى استمرار الاعتماد على إجراءات الفرز البصري وقياس درجات الحرارة للقادمين من الخارج، بالإضافة إلى شهادة تحليل PCR لم يمر عليها أكثر من 48 ساعة.

وأبان أن التوصيات أكدت ضرورة عزل القادمين من دولتي جنوب إفريقيا وبريطانيا لمدة 14 يومًا قبل دخول الأراضي السعودية، وذلك لمنع تفشي السلالة المتحورة من الفيروس التاجي.

يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، استئناف الرحلات الجوية للمسافرين، وإتاحة دخول المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، وذلك اعتبارًا من الساعة 11 من صباح اليوم.