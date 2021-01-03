شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عادل الجبير يتلقى لقاح فايزر في مركز اللقاحات بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأحد، لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد، في مركز اللقاحات في الرياض.

وعلق عادل الجبير، قائلًا: "أود أن أتقدم بالشكر والتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد - حفظهما الله - على تلك الرعاية للمواطنين والمقيمين ولهذا البلد الغالي، كما أتقدم بالتهنئة والشكر لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لما بذله من جهد لتوفير كل الإمكانيات للمواطنين".

وقال" الجبير"، أن:"ما قام به العاملون في مركز اللقاحات من عمل هو عمل جبار ودول نادرة جدا تستطيع أن تقوم بهذا العمل وهذا بسبب حرصهم وإخلاصهم لهذا الوطن ولعملهم وأعتبرهم تاج فوق راس كل مواطن سعودي ".