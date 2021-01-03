شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بدء استقبال المسافرين بمطار الملك عبدالعزيز بعد رفع تعليق الرحلات الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

انهت حكومة المملكة اليوم الأحد تعليق الرحلات الجوية الدولية منذ الساعة الـ 11 صباحاً .

كما أعلنت المملكة إعادة فتح المنافذ الجوية والبحرية والبرية لتعود جميع الرحلات إلى طبيعتها بعد الإجراءات الإحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد .

وكشفت جولة في مطار الملك عبد العزيز عن تنظيم حركة المسافرين ، وأنه جاري التنسيق مع الدول لإعادة الرحلات التي كانت متوقفة ، وفقاً لـ " العربية ".

ولم تصل حتى الآن رحلات دولية لمطار الملك عبد العزيز بجدة نظراً لبدء تفعيل القرار قبل قليل وسيتم جدولة الرحلات .