شكرا لمتابعة خبر عن صحة حفر الباطن تشارك في مهرجان حفر الباطن للصقور بنسخته الثانية بفرق توعوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام