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شكرا لمتابعة خبر عن صحة حفر الباطن تشارك في مهرجان حفر الباطن للصقور بنسخته الثانية بفرق توعوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فاطمه الرويلي (صدى):تشارك المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن في مهرجان حفر الباطن للصقور بنسخته الثانية التي تنظمه أمانة حفر الباطن من خلال ركن توعوي وفرق الفرز البصري وذلك للتأكد من الإجراءات الاحترازية والوقائية وفحص المشاركين والتزامهم وتقيدهم بارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود صحة حفر الباطن للحد من انتشار فايروس كورونا من خلال التأكد من الحالة الصحية للمشاركين في المهرجان.