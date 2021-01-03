شكرا لمتابعة خبر عن "تنامي" تنتخب مجلس إدارة جديدا وتضيف 3 أهداف نوعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

عقدت الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" الجمعية العمومية العادية والجمعية غير العادية وذلك بعد انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، كما أضافت ثلاثة أهداف جديدة إلى أهدافها دعما للقطاعات الثلاثة بهدف التمكين ورفع كفاءتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وذلك بحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض.

واشتملت قائمة الأهداف الجديدة تنفيذ المشروعات الاستشارية للقطاعات الثلاثة، تقديم البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في شتى مجالات التنمية للقطاعات الثلاثة، وتطوير المهارات الإدارية للقيادات والموظفين في المنظمات التنموية للقطاعات الثلاثة.

وجاءت نتيجة الانتخابات التي أقيمت عن بعد عبر الـ "ZOOM" وبحضور محدود في مقر مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج" وعبر التصويت السري المباشر، انتخاب الدكتور فؤاد بن عبدالكريم العبدالكريم رئيسا لمجلس الإدارة، علي بن عبدالله الغانم نائبا للرئيس، وسالم بن فرج مشرفا ماليا.

وضمت قائمة مجلس الإدارة الجديد كلا من: أحمد بن ذعار الطريسي، الدكتور خالد بن محمد النقية، سلطان بن عبدالرحمن بن سفران، ثامر بن عبدالله الصالح، الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله الحسين، وعادل بن عبدالعزيز المطوع.

يذكر أن الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" هي جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 807، وتعد من أوائل الجمعيات المتخصصة في مجال تطوير وتمكين القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، وتأصلت جذورها في القطاع الثالث وأثبتت حضورها في تطوير العمل التنموي خلال فترة زمنية وجيزة مستندة على مخزون خبرات وتجارب سنوات طويلة اكتسبها فريق عمل "تنامي".