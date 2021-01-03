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شكرا لمتابعة خبر عن ترقية العقيد عبدالعزيز بن عبدالله آل حيان لرتبة عميد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):صدر الأمر الملكي الكريم بترقية سعادة قائد مدرسة سلاح الإشارة المكلف العقيد عبدالعزيز بن عبدالله الحليبه آل حيان لرتبة عميد.
وعبّر العميد عبدالعزيز آل حيان عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة التي ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والإجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
فريق تحرير صحيفة “صدى” يقدم التهنئة لسعادة العميد عبدالعزيز آل حيان بمناسبة ترقيته سائلين الله أن يجعلها عوناً له لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.