فريق تحرير صحيفة “صدى” يقدم التهنئة لسعادة العميد عبدالعزيز آل حيان بمناسبة ترقيته سائلين الله أن يجعلها عوناً له لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

وعبّر العميد عبدالعزيز آل حيان عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة التي ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والإجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

شكرا لمتابعة خبر عن ترقية العقيد عبدالعزيز بن عبدالله آل حيان لرتبة عميد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

محمد يوسف

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