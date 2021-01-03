‏ السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل مدير مركز خدمات الأوقاف بالمدينة المنورة



‎المدينة المنورة 19 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 3 يناير 2021م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة أهمية تطوير الأوقاف وتعزيز دورها التنموي في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والثقافية لكونها من الموارد الاقتصادية المهمة، وإحدى أدوات المسؤولية الاجتماعية التي تسهم في تحقيق التكافل بين المجتمع وتنميته.

جاء ذلك خلال استقبال سموه مدير مركز خدمات الأوقاف بالمدينة المنورة المهندس محمد ناصر بن محمود بالإمارة اليوم لتسليم التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام 2019م.

وأوضح الأمير فيصل بن سلمان أن العمل على تطوير الأوقاف يجب أن يتضمن تنويع مصارفها وفق آلية تضمن تطبيق شروط الواقفين وتسهم في دعم مختلف المشاريع التنموية ذات القيمة المضافة، مشيراً سموه إلى ما تحتضنه المدينة المنورة من أوقاف قديمة كان لها دور مميز في قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية.

واستمع سمو أمير منطقة المدينة المنورة خلال اللقاء لشرح عن أبرز الإنجازات التي حققها فرع الهيئة بالمنطقة، وأثنى سموه على أعمالها وما حققته من نجاحات واضحة تمكنت خلالها من إحداث أثر مميز في القطاع الوقفي.

كما تسلّم سموه إصداراً خاصاً من الهيئة عن الأوقاف التاريخية بالمدينة المنورة، حوى مجموعة من الوثائق التاريخية والصور النادرة، شملت نماذج لوثائق وحجج وقفية، إضافة إلى صور نادرة لجملة من الأوقاف على أنواعها المختلفة، كما يستعرض الكتاب جانباً من الثقافة الوقفية المترسخة في جذور مجتمع المدينة.

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19:42ت م

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