السعودية اليوم / الأردن تسجل 1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1540 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 276485 حالة شفاء بعد تسجيل 2499 حالة إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3903 حالات.

// انتهى //

18:57ت م

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عمّان 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 298208 إصابات.وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 276485 حالة شفاء بعد تسجيل 2499 حالة إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3903 حالات.// انتهى //18:57ت م0119

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