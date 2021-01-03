شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 13 خيل في موقف حجز سيارات بمكة والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت وكالة البلديات بمكة المكرمة متمثلة في بلدية الشرائع الفرعية، خلال حملات رقابية، 13 خيل في مواقف حجز السيارات بالشرائع وتمت مصادرتها وتسليمها لجهة الاختصاص، كما صادرت 132 كغم خضروات وفواكه من الباعة الجائلين وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

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