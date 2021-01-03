تعرف على خدمات شركة موبايلي في السودان

تعد شركة موبايلي لخدمات الاتصالات من أكثر الشركات شهرة في هذا المجال في المملكة العربية السعودية ، حيث يعود تاريخ إنشائها الي عام 2004 ، منذ ذلك الحين نجحت في جذب الكثير من العملاء إليها عن طريق تقديم خدمة مميزه و متكامله العروض التي تلقي ترحابا واسعاً من قبل مستخدمي شبكة اتصالات موبايلي أضف إلى ذلك أن الشركة تسعي جاهدة في التحسين من وضع الخدمة التي تقدمها ، حيث قامت بالتوسع في نطاق عملها فأصبحت لا تشمل المملكة العربية السعودية فقط بل انتشرت لتشمل العديد من الدول العربية ك ( مصر و السودان و الكثير من دول شمال افريقيا) و غيرها من الكثير من البلاد.

تفعيل الاتصال الدولي موبايلي السودان لعام 2021

يمكن تفعيل خدمة الإتصال الدولي المقدمة من شركة موبايلي للمحافظة علي التواصل الإجتماعي مع كل الأفراد في جميع أنحاء العالم و ليس في السودان فقط عن طريق :

الاتصال برقم : 901

الارسال عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

عروض المكالمات الدولية من موبايلي إلي السودان

تقدم موبايلي أكثر من باقة للمكالمات الدولية الي دولة السودان بحيث تلبي جميع متطلبات المستخدمين.

باقة 60 دقيقة دولية:

تكلفة الاشتراك : 6 ريالات سعودي.

مدة الاشتراك : 24 ساعة من تاريخ الاشتراك.

كود الاشتراك : عن طريق الكود المختصر *2499# أو عن طريق ارسال رسالة نصية قصيرة مكتوب فيها 2499 إلي الرقم 1100.

باقة 360 دقيقه دولية:

تكلفة الاشتراك : 30 ريال سعودي.

مدة الاشتراك : 7 أيام من تاريخ الاشتراك.

كود الاشتراك : عن طريق الكود المختصر #2488* أو عن طريق ارسال رسالة نصية قصيرة مكتوب فيها 2488 إلي رقم 1100.

عرض 1500 دقيقة دولية :

تكلفة الاشتراك: 90 ريال سعودي .

صلاحيه الباقة : شهر ( 30 يوم) من تاريخ الاشتراك.

كود الاشتراك : عن طريق طلب الكود المختصر *2477# أو بإرسال رسالة نصية قصيرة مكتوب فيها 2477 إلى رقم 1100

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