

بريدة 19 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 3 يناير 2021م واس

شاركت فرق السيارات الكلاسيكية بمنطقة القصيم اليوم في فعاليات اليوم العالمي للسيارات الكلاسيكية بعدد من البرامج التعريفية بهواية السيارات الكلاسيكية ودورات تدريبية - عن بعد - ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسيارات الكلاسيكية الموافق هذا اليوم 3 يناير 2021م ، وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية .

ومن أهم البرامج: "متعة القيادة ، وطرق إعادة تأهيل السيارات الكلاسيكية ، والتعريف بكيفية اقتناء هذه السيارات ، وطرق البحث عن قطع الغيار ، وشرح تعريفي لأهم وأندر السيارات الكلاسيكية " .

وأوضح رئيس فريق زمان أول للسيارات الكلاسيكية بالقصيم عبدالله سلامة السلامة أن الفعاليات استهدفت مختلف فئات وشرائح المجتمع استشعاراً بأهمية هذه الهواية العريقة ، مبيناً أهمية هذا اليوم وانعكاسه على الهواة وخاصة الهواة الجدد من خلال التقائهم بكبار الهواة واطلاعهم على ما تحتويه هذه الهواية من إرشادات وبرامج تعريفية وتخصصات ، منوهاً بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقليص الأعداد خلال هذه المدة والتقيد بالتعليمات .

// انتهى //

18:20ت م

0114





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرق السيارات الكلاسيكية بالقصيم تشارك في اليوم العالمي للهواية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.