السعودية اليوم / تقنية البنات بحفر الباطن تحدد آخر موعد لاستقبال طلبات القبول المباشر للفصل التدريبي الثاني



حفر الباطن 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

حددت الكلية التقنية للبنات بمحافظة حفر الباطن يوم الثامن من شهر جمادى الآخرة القادم آخر موعد لاستقبال طلبات القبول المباشر للفصل التدريبي الثاني 1442هـ ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأشارت الكلية إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية "التقنية الإدارية - تسويق" و "تقنية تصميم الأزياء وإنتاج المنسوجات" و "تقنية التزيين النسائي - تخصص الشعر والبشرة ".

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17:55ت م

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