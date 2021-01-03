السعودية اليوم / إيقاف التعديات على الأراضي الحكومية بمحافظة محايل



محايل 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة محايل اليوم تعديات على مساحة 150 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بمركز حميد العلايا التابع للمحافظة.

وأوضح رئيس البلدية سعيد علي حافظ أن آليات البلدية أزالت الإحداثات المخالفة بعد أن تحققت الفِرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

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17:53ت م

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