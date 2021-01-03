السعودية اليوم / تشغيل رحلات الخطوط السعودية بين نجران والدمام



جدة 19 جمادى الأولى 1442 هـالموافق 03 يناير 2021 مواس

أعلنت الخطوط

وتقرر وقت إقلاع الرحلات من الدمام باتجاه نجران عند الساعة 06:45 صباحاً، والإقلاع من نجران باتجاه الدمام عند الساعة 09:45 صباحاً، وستستغرق الرحلة في الاتجاه الواحد ساعة و55 دقيقة.

يذكر أن الخطوط السعودية حازت الشهر الماضي على تصنيف الخمس نجوم من منظمة (APEX) غير الربحية، تزامنا مع الذكرى 75 لتأسيس الناقل الوطني للمملكة.

// انتهى //

17:30ت م

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جدة 19 جمادى الأولى 1442 هـالموافق 03 يناير 2021 مواسأعلنت الخطوط السعودية عن تشغيل رحلاتها المجدولة بين محطتي نجران والدمام، بواقع رحلتين أسبوعياً يومي الأحد والأربعاء على متن طائرة إيرباص 320 الحديثة، التي تحتوي على 80 مقعداً على درجة الضيافة ، و12 مقعداً على درجة الأعمال.وتقرر وقت إقلاع الرحلات من الدمام باتجاه نجران عند الساعة 06:45 صباحاً، والإقلاع من نجران باتجاه الدمام عند الساعة 09:45 صباحاً، وستستغرق الرحلة في الاتجاه الواحد ساعة و55 دقيقة.يذكر أن الخطوط السعودية حازت الشهر الماضي على تصنيف الخمس نجوم من منظمة (APEX) غير الربحية، تزامنا مع الذكرى 75 لتأسيس الناقل الوطني للمملكة.// انتهى //17:30ت م0105

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.